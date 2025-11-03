Дептранс: 100 автономных трамваев будут курсировать в Москве к концу 2026 года

В ней отметили, что использование транспорта с автономным ходом обеспечивает не только надежность движения, но и «чистое небо» над улицами. Новые трамваи меняют облик Москвы и обеспечивают горожан комфортным, экологичным и безопасным транспортом.
— Первые в России автономные трамваи уже более полутора месяцев перевозят пассажиров по проспекту Академика Сахарова от метро «Сокольники» до Павелецкого вокзала. По будням на маршруте 90 совершается до 19 тысяч поездок, — заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
Он добавил, что специалисты продолжают развивать столичные трамваи по задаче главы города Сергея Собянина, передает Telegram-канал ведомства.
29 октября Сергей Собянин рассказал, что в Москве активно внедряются беспилотные технологии. В частности, на городских маршрутах уже курсируют трамваи с элементами автономного управления, а в декабре начнется тестирование первого в России беспилотного метропоезда.