В Подольском лесничестве план противопожарных мероприятий выполнен на 100%

Все запланированные на 2025 год противопожарные мероприятия в Подольском лесничестве выполнены в полном объеме. Это соответствует задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Всего обустроено и прочищено 183,8 км минерализованных полос, сделано 9,6 км лесных дорог противопожарного назначения. Также благоустроено 9 новых и отремонтировано 46 зон отдыха, установлено 12 и отремонтировано 36 шлагбаумов, поставлено 16 аншлагов.
Ранее сообщалось, что противопожарные мероприятия во всех лесничествах Московской области выполнены на 98%. Всего в 2025 году в регионе планировали обустроить 1891 км минерализованных полос и прочистить более 3798 км.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.