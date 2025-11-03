Жители и предприятия Ростовской области накопили долгов на 39,5 млрд рублей

Жители и организации Ростовской области накопили долги на 39,5 млрд рублей. Это следует из данных Ростовстата.
На начало сентября 2025 года общая задолженность жителей региона составила 39,5 миллиарда рублей. Эта сумма равна 1,2 процента от общего объема долгов по стране. В августе показатель был выше и достигал 41,47 миллиарда рублей.
По Южному федеральному округу общая сумма задолженностей приблизилась к 170 миллиардам рублей. Специалисты связывают это с подорожанием топлива, коммунальных услуг и товаров народного потребления.
Предприятия Ростовской области имеют 1,34 миллиарда рублей кредиторской задолженности. Из этой суммы 98 миллионов рублей составляют просроченные платежи. Дебиторская задолженность компаний достигла 1,05 миллиарда рублей, включая 35 миллионов рублей просрочки.
Напомним, ранее донские власти отказались от планов занять у банков 25 миллиардов рублей. Эти средства планировалось направить на покрытие дефицита областного бюджета и погашение текущих долговых обязательств.
