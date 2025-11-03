Главную елку Бреста начинают монтировать на площади Ленина

Брест начал готовиться к зимним праздникам. «Составлен график монтажа елок, конструкций, светового оформления. Начали с площади Ленина в связи с тем, что там будет, как в и прошлом году, устанавливаться каток. Специалистам нужно время, чтобы его собрать вокруг елки», — пояснил генеральный директор КУМПП «Брестское городское ЖКХ» Андрей Гашев.
Главная елка Бреста будет такой же, как и в предыдущем году. Ее монтаж и украшение намерены завершить к началу декабря. «В принципе, глобальных изменений не планируем. Дополним конструкцию на площади Ленина одним элементом. Хотим заменить растяжки на улице Ленина, которые висят между столбами. К их монтажу приступим в начале декабря и будем завершать где-то к числу 15-му», — раскрыл Андрей Гашев несколько моментов из планов по праздничному оформлению областного центра.