Скончался заведующий поликлиникой № 33 Дмитрий Пичков

С 2012 года Дмитрий Пичков стал заведующим поликлиникой.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Заведующий поликлиникой № 33, врач-нефролог Дмитрий Пичков скончался. Об этом сообщил главный редактор ИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов.

Дмитрий Пичков начал работу в больнице № 33 в качестве врача-интерна. С 1996 по 2006 год работал анестезиологом-реаниматологом отделения реанимации. Следующие 6 лет работал в отделении амбулаторного диализа, где активно занимался вопросами консервативной нефрологии, внедрением новых методов заместительной почечной терапии на базе диализного отделения. С 2012 года Дмитрий Пичков стал заведующим поликлиникой.

Он скончался в возрасте 53 лет.

Редакция сайта pravda-nn.ru выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Пичкова.

