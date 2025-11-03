Скончался заведующий поликлиникой № 33 Дмитрий Пичков

Дмитрий Пичков начал работу в больнице № 33 в качестве врача-интерна. С 1996 по 2006 год работал анестезиологом-реаниматологом отделения реанимации. Следующие 6 лет работал в отделении амбулаторного диализа, где активно занимался вопросами консервативной нефрологии, внедрением новых методов заместительной почечной терапии на базе диализного отделения. С 2012 года Дмитрий Пичков стал заведующим поликлиникой.