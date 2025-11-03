Ричмонд
Прокуратура выявила многомиллионные долги управляющих компаний в Татарстане

Прокуратура Тукаевского района в ходе проверки выявила значительную задолженность за коммунальные услуги в местных управляющих компаниях и ТСЖ. Сумма долгов перед ресурсоснабжающими организациями достигла миллионов рублей.

Источник: РИА "Новости"

Наибольшая задолженность зафиксирована у ООО «УК Доверие» — более 5 млн рублей. ТСЖ «Князевское» должно свыше 2 млн рублей, ООО «УК Тамерлан» — 1,7 млн рублей, ООО «УК Надежда МКД» — 1 млн рублей, ТСЖ «Нефтебаза» — почти 50 тысяч рублей.

Прокуратура установила, что организации ненадлежащим образом ведут работу по взысканию задолженности с населения. Накопленные долги создают угрозу перебоев в предоставлении коммунальных услуг для всех жителей, включая добросовестных плательщиков.

По результатам проверки внесены представления об устранении нарушений во все проверенные организации. Решается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.