Прокуратура выявила многомиллионные долги управляющих компаний в Татарстане

Наибольшая задолженность зафиксирована у ООО «УК Доверие» — более 5 млн рублей. ТСЖ «Князевское» должно свыше 2 млн рублей, ООО «УК Тамерлан» — 1,7 млн рублей, ООО «УК Надежда МКД» — 1 млн рублей, ТСЖ «Нефтебаза» — почти 50 тысяч рублей.
Прокуратура установила, что организации ненадлежащим образом ведут работу по взысканию задолженности с населения. Накопленные долги создают угрозу перебоев в предоставлении коммунальных услуг для всех жителей, включая добросовестных плательщиков.
По результатам проверки внесены представления об устранении нарушений во все проверенные организации. Решается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.