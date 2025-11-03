В Кирове начали принимать старые автомобильные покрышки

Автомобилисты города Кирова могут бесплатно сдать старые покрышки на переработку. Для этого в городе открыли два пункта приема материалов, что соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Покрышки относятся к отходам IV класса опасности, их нельзя выбрасывать в контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов или оставлять у площадок. Сдать старые шины можно до 1 декабря 2026 года в пункты приема, расположенные на улице Луганской, 47 а/1, а также на полигоне «Лубягино».
«В прошлом сезоне жители Кировской области сдали более 800 тонн шин, из которых 400 тонн уже отправлены на Дмитровский завод резинотехнических изделий для переработки и использования в производстве резиновой крошки — материала для стадионов и спортивных площадок. Каждая сданная шина — это вклад в чистоту города, безопасность природы и реализацию задач национального проекта “Экологическое благополучие”», — отметил министр охраны окружающей среды региона Тимур Абашев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.