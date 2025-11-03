В Кирове начали принимать старые автомобильные покрышки

Покрышки относятся к отходам IV класса опасности, их нельзя выбрасывать в контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов или оставлять у площадок. Сдать старые шины можно до 1 декабря 2026 года в пункты приема, расположенные на улице Луганской, 47 а/1, а также на полигоне «Лубягино».