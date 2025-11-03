Бригада медиков провела рабочий день в хуторе Всадник на Ставрополье

В состав выездной бригады вошли врач общей практики, эндокринолог, уролог, оториноларинголог и врач ультразвуковой диагностики. Для работы был задействован передвижной медицинский комплекс-флюорограф. Врачи осмотрели и проконсультировали 19 пациентов. Четырех из них терапевт направил на дополнительное обследование, еще двоих — на плановую госпитализацию. Эндокринолог направил двоих жителей на дообследование и одного — на плановую госпитализацию. У троих пациентов впервые выявили сердечно-сосудистые заболевания.