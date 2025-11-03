Бригада медиков провела рабочий день в хуторе Всадник на Ставрополье

Рабочий день в фельдшерско-акушерском пункте хутора Всадник на Ставрополье провела мобильная бригада Александровской районной больницы в ходе реализации регионального проекта «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном правительстве.
В состав выездной бригады вошли врач общей практики, эндокринолог, уролог, оториноларинголог и врач ультразвуковой диагностики. Для работы был задействован передвижной медицинский комплекс-флюорограф. Врачи осмотрели и проконсультировали 19 пациентов. Четырех из них терапевт направил на дополнительное обследование, еще двоих — на плановую госпитализацию. Эндокринолог направил двоих жителей на дообследование и одного — на плановую госпитализацию. У троих пациентов впервые выявили сердечно-сосудистые заболевания.
Также в рамках выезда были сделаны общие анализы крови, исследования ЭКГ, флюорографические исследования, проведено 13 диспансеризаций первого этапа, 8 диспансеризаций репродуктивного возраста и 12 вакцинаций против гриппа. Врачи провели для жителей хутора «школу здоровья»: каждому даны рекомендации по ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.