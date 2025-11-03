В 18% школ Ростовской области выявлены нарушения санитарных норм

Школьники младших классов получают бесплатное горячее питание. Для обучающихся в первую смену предусмотрены завтраки, для тех, кто учится во вторую смену — обеды. Каждый прием пищи обязательно включает горячие блюда и напитки. На перемены для питания отводится не менее 20 минут.