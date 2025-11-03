В 18% школ Ростовской области выявлены нарушения санитарных норм

В 18 процентах школ Ростовской области выявлены санитарные нарушения. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Донскому региону.
— С начала учебного года специалисты провели проверки в общеобразовательных учреждениях. Нарушения санитарного законодательства были обнаружены во время 18% профилактических визитов. Большинство недочетов удалось устранить непосредственно в ходе проверок, — прокомментировали в ведомстве.
Особое внимание уделялось соблюдению режимных моментов на пищеблоках. По итогам рейдов ведомство выдало девять предписаний об устранении выявленных нарушений.
Школьники младших классов получают бесплатное горячее питание. Для обучающихся в первую смену предусмотрены завтраки, для тех, кто учится во вторую смену — обеды. Каждый прием пищи обязательно включает горячие блюда и напитки. На перемены для питания отводится не менее 20 минут.
Специалисты напоминают о важности здорового питания для детей. Они рекомендуют родителям обеспечивать полноценный завтрак и ужин в установленное время, внимательно читать состав продуктов, исключать блюда из полуфабрикатов. Также важно обеспечивать разнообразие пищевых продуктов и сокращать потребление сахара и соли.
