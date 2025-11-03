В Томской области отремонтировали трассу Бакчар — Подгорное — Коломино

Поэтапный ремонт отрезка стартовал в 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Тогда в нормативное состояние привели первые 6,9 км от поселка Элитное к селу Подгорному. В этом сезоне по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершили ремонт еще 18,4 км между селами Подгорное и Чемондаевка.