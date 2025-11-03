В Томской области отремонтировали трассу Бакчар — Подгорное — Коломино

Участок дороги Бакчар — Подгорное — Коломино с 133-го по 158-й км отремонтировали в Чаинском районе Томской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в «Томскавтодоре».
Поэтапный ремонт отрезка стартовал в 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Тогда в нормативное состояние привели первые 6,9 км от поселка Элитное к селу Подгорному. В этом сезоне по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершили ремонт еще 18,4 км между селами Подгорное и Чемондаевка.
Специалисты восстановили основание на пучинистых участках, уложили асфальтобетонное дорожное покрытие, укрепили обочины, откосы, а также улучшили водопропускные трубы. На остановках общественного транспорта обновили посадочные площадки, пандусы и павильоны. Еще на участке установили дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение, пластиковые сигнальные столбики и нанесли износостойкую разметку.
Отметим, что трасса обеспечивает жителям населенных пунктов Бакчарского и Чаинского районов транспортную связь с райцентрами. В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» к нормативу приведут участок протяженностью 15 км с 158-го по 173-й км. В последующие годы планируется продолжить поэтапный ремонт дороги.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.