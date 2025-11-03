В Новгородской области захоронили останки 55 красноармейцев

«Сегодня на воинском захоронении в деревне Цемена прошла траурно-торжественная церемония захоронения бойцов, поднятых поисковиками во время осенней Вахты Памяти… В ходе проведения поисковых работ … были обнаружены и подняты останки 55-ти бойцов и командиров Красной Армии, погибших в районе деревни Цемена», — говорится в сообщении.