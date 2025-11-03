Ричмонд
Посольство Беларуси откроется в стране — члене Евросоюза и НАТО

Посольство Республики Беларусь откроется в стране — члене Евросоюза и НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Посольство Беларуси будет открыто в Словакии. Эта страна входит в Европейский союз и НАТО. Соответствующая информация размещена в официальном телеграм-канале Совмина Беларуси. Как информирует данный источник, постановление об открытии диппредставительства уже подписано премьер-министром Александром Турчиным.

Отмечается, что открытие белорусского посольства в Словакии станет фактором существенного повышения двухсторонних отношений между странами не только в разрезе политических, торгово-экономических, но и инвестиционных связей.

— Посольство Республики Беларусь в Словацкой Республике планируется открыть до 1 сентября 2026 года, — добавили в правительстве.

