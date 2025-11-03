Во Владикавказе завершают ремонт детской поликлиники

Работы выполняют впервые с момента строительства здания — с 1973 года. Специалисты полностью заменили кровлю, инженерные коммуникации и сантехнику. Также они восстановили систему вентиляции, которая долгое время не функционировала, обновили фасад, установили современные оконные конструкции и новый лифт. В учреждении выполнена перепланировка помещений, что позволило увеличить количество кабинетов для приема пациентов и улучшить логистику потоков внутри здания. Помещения оформлены в мягких пастельных тонах, создающих комфортную атмосферу для детей и родителей.