Во Владикавказе завершают ремонт детской поликлиники

Масштабное обновление детской поликлиники № 1 завершают во Владикавказе. Ее обновляют в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Работы выполняют впервые с момента строительства здания — с 1973 года. Специалисты полностью заменили кровлю, инженерные коммуникации и сантехнику. Также они восстановили систему вентиляции, которая долгое время не функционировала, обновили фасад, установили современные оконные конструкции и новый лифт. В учреждении выполнена перепланировка помещений, что позволило увеличить количество кабинетов для приема пациентов и улучшить логистику потоков внутри здания. Помещения оформлены в мягких пастельных тонах, создающих комфортную атмосферу для детей и родителей.
Два верхних этажа уже полностью готовы, в кабинетах и процедурных устанавливают новую мебель и медицинское оборудование. На первом художники завершают декоративную роспись стен, которая поможет создать доброжелательную обстановку для маленьких пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.