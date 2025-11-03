Ричмонд
Севастопольское предприятие приступило к оптимизации бизнес-процессов

Эксперты проведут аудит и оптимизацию бизнес-процессов компании, снизят издержки и повысят рентабельность.

Предприятие «Макс Кристмас» из Севастополя приступило к оптимизации бизнес-процессов в ходе реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте экономического развития города.

Компания создана в 2011 году и является ведущим производителем искусственных елей и новогодних украшений в Севастополе. Значительная часть, до 90% продукции, поставляется в регионы материковой части России. По итогам прошлого года выручка предприятия на 80% превысила показатели предыдущего года, чистая прибыль возросла на 159%.

На протяжении шести месяцев эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда проведут аудит и оптимизацию бизнес-процессов компании, снизят издержки, повысят рентабельность. Также они увеличат объемы производства без дополнительных затрат и обучат персонал современным методам управления.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.