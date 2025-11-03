Севастопольское предприятие приступило к оптимизации бизнес-процессов

Компания создана в 2011 году и является ведущим производителем искусственных елей и новогодних украшений в Севастополе. Значительная часть, до 90% продукции, поставляется в регионы материковой части России. По итогам прошлого года выручка предприятия на 80% превысила показатели предыдущего года, чистая прибыль возросла на 159%.