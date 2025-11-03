В Хабаровском крае отремонтировали подъезд к поселку Монгохто

Подъезд к поселку Монгохто отремонтировали в Хабаровском крае в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Автодорога долгое время служила ключевым транспортным коридором для доставки грузов при строительстве второго пути БАМа (Байкало-Амурской магистрали), что привело к интенсивному износу и появлению значительных повреждений дорожного полотна. Ремонт проводился на двух участках с 6 по 13 км, а также с 13 по 21 км.
Специалисты убрали древесно-кустарниковую растительность, улучшили водопропускные трубы, укрепили обочины и установили барьерное ограждение. Также они уложили новое покрытие из асфальтобетонной смеси. В завершении нанесли разметку, установили сигнальные столбики и дорожные знаки. Кроме того, на участке с 13 по 21 км поставили две автобусные остановки.
«В 2026 году запланировали отремонтировать еще один участок этой дороги, протяженностью более 2,5 км в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни”», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.