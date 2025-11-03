В Хабаровском крае отремонтировали подъезд к поселку Монгохто

Автодорога долгое время служила ключевым транспортным коридором для доставки грузов при строительстве второго пути БАМа (Байкало-Амурской магистрали), что привело к интенсивному износу и появлению значительных повреждений дорожного полотна. Ремонт проводился на двух участках с 6 по 13 км, а также с 13 по 21 км.