Технологии выращивания риса изучили студенты Кубанского университета

Студенты 4-го курса факультета агрохимии и защиты растений Кубанского государственного аграрного университета изучили передовые технологии выращивания риса в федеральном научном центре риса (ФНЦ). Подготовка кадров в АПК — одна из задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Ребята посетили лабораторию агрохимии и почвоведения ФНЦ. Во время экскурсии сотрудники учреждения подробно рассказали молодым специалистам о современных методиках исследований, продемонстрировали процедуру анализа содержания азота в растениях и объяснили важность точного расчета доз удобрений для увеличения урожайности различных сортов риса.
По словам заведующего лабораторией Виталия Чижикова, научные исследования представляют собой творческий процесс, требующий постоянного совершенствования существующих методик и разработки новых подходов.
«Подобные визиты студентов в научные центры служат мощным инструментом популяризации и роста престижа аграрных профессий, а также способствуют повышению интереса молодежи к науке и сельскому хозяйству. Именно так формируется кадровый резерв будущих исследователей и новаторов, способствующих развитию отечественного АПК», — сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.