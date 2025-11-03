Ричмонд
В Ярославле модернизировали библиотеку-филиал № 7

В учреждении провели ремонт, а его сотрудники прошли обучение.

Библиотеку-филиал № 7 на улице Пирогова, 22 модернизировали в Ярославле. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщил губернатор области Михаил Евраев.

«Такие проекты меняют качество культурной среды в регионе. Библиотека превращается в многофункциональное пространство, где сочетаются традиционные форматы и современные технологии. Это инвестиция в развитие человеческого капитала, укрепление семейных ценностей и создание комфортной среды для жителей», — отметил Михаил Евраев.

В учреждении провели ремонт, сотрудники библиотеки прошли обучение, книжный фонд обновился на 1300 экземпляров. В здание приобрели мебель, интерактивный сенсорный киоск, проектор с экраном, акустическую систему, компьютеры, универсальную рабочую станцию библиотекаря для маркировки фонда, стол для рисования песком.

Отметим, что в учреждении проводятся культурно-просветительские мероприятия, кинопоказы, поэтические и музыкальные вечера. Ежегодно посетители приходят более 40 тыс. раз в библиотеку.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.