В поселке Маслянино в Новосибирской области открыли обновленный парк

Объект стал одним из победителей Всероссийского онлайн-голосования по отбору общественных территорий для модернизации. Специалисты обновили пешеходную зону и зону памяти у Мемориала Великой Отечественной войны. Там установлены новые пилоны с именами погибших в годы войны и памятные каменные знаки в честь участников локальных войн. Еще обустроили пешеходные дорожки. Также строители обновили систему освещения, озеленили пространство и установили малые архитектурные формы и скамейки.