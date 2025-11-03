Ричмонд
В поселке Маслянино в Новосибирской области открыли обновленный парк

Объект стал одним из победителей Всероссийского онлайн-голосования по отбору общественных территорий для модернизации.

Обновленный Парк Победы открыли в рабочем поселке Маслянино в Новосибирской области. Его благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.

Объект стал одним из победителей Всероссийского онлайн-голосования по отбору общественных территорий для модернизации. Специалисты обновили пешеходную зону и зону памяти у Мемориала Великой Отечественной войны. Там установлены новые пилоны с именами погибших в годы войны и памятные каменные знаки в честь участников локальных войн. Еще обустроили пешеходные дорожки. Также строители обновили систему освещения, озеленили пространство и установили малые архитектурные формы и скамейки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.