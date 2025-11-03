Мост между Румынией и Болгарией перекроют на ремонт: Путешественников из Молдовы призывают выбрать другой КПП

Ограничения будут применяться в два этапа. В период с 9:00 до 21:00 4 ноября движение будет остановлено в обоих направлениях для всех категорий транспортных средств. С 21:00 до 9:00 5 ноября движение будет разрешено для автомобилей массой менее 3,5 тонн и пассажирских автомобилей, пишет IPN.