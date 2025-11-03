Мост между Румынией и Болгарией перекроют на ремонт: Путешественников из Молдовы призывают выбрать другой КПП

Водителям на заметку: движение через мост, соединяющий Румынию и Болгарию, приостановят из-за ремонта.
4 и 5 ноября движение по мосту через Дунай в районе Русе будет приостановлено в связи с проведением капитального ремонта.
Ограничения будут применяться в два этапа. В период с 9:00 до 21:00 4 ноября движение будет остановлено в обоих направлениях для всех категорий транспортных средств. С 21:00 до 9:00 5 ноября движение будет разрешено для автомобилей массой менее 3,5 тонн и пассажирских автомобилей, пишет IPN.
В зависимости от направления и категории транспортных средств, водителям рекомендуется выбирать другие пункты пропуска границы между Румынией и Болгарией, которые находятся в уездах Калараш, Констанца, Долж и Телеорман.
