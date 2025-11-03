В уральские водоемы выпустили свыше 24 тысяч мальков сазана

«Зарыбление водоемов — это не разовое мероприятие, а системная работа, направленная на сохранение чистоты наших водоемов. Сазан, который питается по большей части донными водорослями, играет ключевую роль в естественной очистке воды. Выпуская сазанов в водоемы сегодня, мы вкладываем силы и средства в будущее Свердловской области», — сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.