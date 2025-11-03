В уральские водоемы выпустили свыше 24 тысяч мальков сазана

Более 24 тыс. мальков сазана выпустили в Волчихинское и Ново-Мариинское водохранилища, а также в Верхне-Сысертский пруд в Свердловской области. Зарыбление проводится в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Главная цель — сохранение биологического разнообразия и устойчивое развитие экосистемы Среднего Урала. В каждом из водоемов будут приживаться около 8 тыс. особей этого вида рыб. Молодые сазаны хорошо адаптируются к новым условиям, легко приживаются в открытых водоемах, переходя от искусственной подкормки к естественному питанию.
«Зарыбление водоемов — это не разовое мероприятие, а системная работа, направленная на сохранение чистоты наших водоемов. Сазан, который питается по большей части донными водорослями, играет ключевую роль в естественной очистке воды. Выпуская сазанов в водоемы сегодня, мы вкладываем силы и средства в будущее Свердловской области», — сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Отметим, что все водоемы, в которые выпущены мальки сазана, отнесены к особо охраняемым природным территориям областного значения. В регионе они являются точками притяжения для туристов и рыбаков-любителей.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.