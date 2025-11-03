Во время реставрации в Риме обрушилась башня Конти, есть пострадавшие

Всего в реставрационных работах сегодня были задействованы одиннадцать человек. К настоящему времени известно об одном пострадавшем рабочем — 64-летний мужчина был извлечен из-под обломков и доставлен в больницу с травмой головы, его состояние оценивается как тяжелое. К моменту публикации материала еще один рабочий находился под завалами: как сообщает Corriere della Sera, он жив, пребывает в сознании, спасатели ищут способы его разблокирования.