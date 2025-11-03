Какие схемы для кражи средств по телефону чаще всего используют мошенники, рассказали правоохранители

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие схемы для кражи средств по телефону чаще всего используют мошенники, рассказали БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Правоохранители напомнили, что мошенники постоянно совершенствуют свои схемы обмана, чтобы заполучить ваши деньги. Для связи они могут использовать не только интернет-звонки в мессенджерах, таких как Viber, Telegram или WhatsApp, но также стационарную и мобильную связь, а также интернет-видеозвонки. Чаще всего они представляются сотрудниками правоохранительных органов, работниками мобильных операторов или банков.
Так, в Дрогичинский РОВД обратилась 54-летняя местная жительница и сообщила, что неизвестные похитили у нее мошенническим путем более Br45 тыс. Правоохранители установили, что женщине в мессенджере позвонил неизвестный и сообщил, что на ее имя пришел почтовый перевод. Для подтверждения данных ей следует сообщить код, который она получит на мобильный. Доверчивая женщина продиктовала код, учитывая, что она как раз ожидала заказное письмо.
Буквально сразу ей поступил другой звонок. На этот раз звонивший представился сотрудником КГБ и сообщил, что она передала код мошенникам и теперь они пытаются оформить на нее кредит. Чтобы помешать злоумышленникам, собеседник велел женщине собрать все имеющиеся в наличии средства и положить их на «безопасный счет».
После выполнения рекомендаций лжесотрудник убедил потерпевшую оформить кредит и вновь перевести полученные деньги на счет. Лишь когда женщина рассказала о произошедшем на работе, коллеги убедили ее обратиться в милицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 УК Беларуси.
Доверившись мошенникам, лишился своих сбережений и 62-летний житель Лунинецкого района. Мужчина поверил звонившему ему злоумышленнику и сообщил реквизиты своей банковской карты, с которой преступники сняли около Br7 тыс. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 212 УК Беларуси. В обоих случаях правоохранителями ведутся оперативно-разыскные мероприятия для установления лиц, причастных к данному преступлению.
Милиция предупреждает, что мошенники продолжают обзвоны граждан от имени сотрудников банка и правоохранительных органов, сообщая о возникшей проблеме и, войдя в доверие, предлагают помощь в ее решении. Например, человеку сообщают, что его подозревают в соучастии в преступлении, в связи с чем необходимо провести обыск и изъять денежные средства, находящиеся у него дома. Для их сохранения предлагают перевести наличные на якобы защищенный счет или передать якобы работнику банка для декларирования. Также мошенники могут сообщить, что на жертву оформлен кредит, для аннулирования которого необходимо сообщить свои паспортные данные и реквизиты банковской платежной карты.
Правоохранители подчеркнули, что сотрудники милиции и банков не звонят в мессенджерах и не требуют перевода денег для «декларирования» или «освобождения от ответственности», а также не предлагают участвовать в «спецоперациях» по поимке мошенников.