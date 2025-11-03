Какие схемы для кражи средств по телефону чаще всего используют мошенники, рассказали правоохранители

Милиция предупреждает, что мошенники продолжают обзвоны граждан от имени сотрудников банка и правоохранительных органов, сообщая о возникшей проблеме и, войдя в доверие, предлагают помощь в ее решении. Например, человеку сообщают, что его подозревают в соучастии в преступлении, в связи с чем необходимо провести обыск и изъять денежные средства, находящиеся у него дома. Для их сохранения предлагают перевести наличные на якобы защищенный счет или передать якобы работнику банка для декларирования. Также мошенники могут сообщить, что на жертву оформлен кредит, для аннулирования которого необходимо сообщить свои паспортные данные и реквизиты банковской платежной карты.