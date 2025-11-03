Ричмонд
БЖД: пригородные поезда снова будут прибывать на вокзал «Минск-Пассажирский»

Пригородные поезда снова будут прибывать на вокзал «Минск-Пассажирский».

Источник: Комсомольская правда

В Белорусской железной дороге сообщили о том, что пригородные электрички снова будут прибывать на станцию «Минск-Пассажирский». Как отметили в БЖД, на протяжении некоторого времени из-за ремонта моста с улицы Московской до проспекта Независимости некоторые электрички прибывали на станцию «Минск-Северный» или на «Минск-Восточный».

— С 4 ноября восстанавливается курсирование поездов региональных линий эконом-класса Молодечненского направления от/до станции «Минск-Пассажирский», — сообщили в БЖД.

Ранее мы писали о том, что стали известны предварительные причины ДТП в Иркутской области, в котором погибли белорусы (читать далее вот тут).