БЖД: пригородные поезда снова будут прибывать на вокзал «Минск-Пассажирский»

В Белорусской железной дороге сообщили о том, что пригородные электрички снова будут прибывать на станцию «Минск-Пассажирский». Как отметили в БЖД, на протяжении некоторого времени из-за ремонта моста с улицы Московской до проспекта Независимости некоторые электрички прибывали на станцию «Минск-Северный» или на «Минск-Восточный».