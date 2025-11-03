В селе Майма Республики Алтай сделали смотровую площадку

«Отсюда открывается панорамный вид на берега Катуни, гору Бабырган и Майму. Такие места созданы самой природой, и наша задача была вписать подъем и смотровую площадку в природную среду максимально бережно и надежно. К вершине горы высотой в 250 метров ведут 263 ступени. После каждого лестничного марша — а их 20 — есть площадка, на которой люди старшего возраста и семьи с маленькими детьми смогут перевести дух», — отметил председатель правительства республики Александр Прокопьев.