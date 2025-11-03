В селе Майма Республики Алтай сделали смотровую площадку

Смотровую площадку «Чертов палец» благоустроили в селе Майма в Республике Алтай. Это соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве регионального развития республики.
«Отсюда открывается панорамный вид на берега Катуни, гору Бабырган и Майму. Такие места созданы самой природой, и наша задача была вписать подъем и смотровую площадку в природную среду максимально бережно и надежно. К вершине горы высотой в 250 метров ведут 263 ступени. После каждого лестничного марша — а их 20 — есть площадка, на которой люди старшего возраста и семьи с маленькими детьми смогут перевести дух», — отметил председатель правительства республики Александр Прокопьев.
Специалисты сделали видеонаблюдение, тропу на горном склоне и сохранили природный ландшафт, установили ограждения, озеленили территорию. В дальнейшем они установят арт-объект в виде масштабной надписи «Майма», а также малые архитектурные формы. Для соблюдения всех норм безопасности и повышения комфорта уже установлены светильники, размещены скамейки, урны и площадки с флагштоками.
Как сообщил глава Майминского района Петр Громов, в дальнейшем на нижней площадке расположится круглогодичная «Деревня ремесленников», будет работать летний рынок для реализации местных продуктов питания, сувениров и иных товаров. Сейчас рядом с площадкой смонтирован уличный туалетный модуль.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.