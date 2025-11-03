В Канаде обнаружили лишайники, предпочитающие расти на костях динозавров

Изначально эти останки были заточены в породах на склонах гор к западу от «Парка динозавров», однако многие из этих окаменелостей оказались обнажены и попали на поверхность земли в результате движения ледников. Благодаря этому они хорошо доступны и для ученых, и при этом они постоянно подвергаются действию разрушающих сил природы, одной из которых могут выступать лишайники, чьи выделения постепенно разрушают материю, где они растут.