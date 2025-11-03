В Зеленограде запустили первый электробус

Ранее на юге столицы уже началось тестирование электробуса ЛиАЗ-6274 с аналогичной технологией зарядки. Он работает на маршруте М95 от Коктебельской улицы до Даниловского рынка. Сейчас в городе более 2,6 тыс. электробусов обслуживает 248 маршрутов. К 2035 году почти весь парк «Мосгортранса» будет работать на электрической тяге.