В Зеленограде запустили первый электробус

Это инновационная машина российского производства с технологией ночной зарядки.

Первый электробус КамАЗ-6282 с технологией ночной зарядки вышел на маршрут Е41 в Зеленограде, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Обновление общественного транспорта соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Инновационная машина с технологией ночной зарядки российского производства вышла на маршрут Е41. Это первый электробус в Зеленограде. По итогам тестирования рассмотрим возможность закупки такой техники для запуска на длинные маршруты. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать экологичный транспорт в столице», — добавил Ликсутов.

Новый электробус будут тестировать в течение полугода в разных погодных и дорожных условиях. Для ночной зарядки на площадке «Зеленоградская» установили специальную станцию, как у электромобилей. Отметим, технология ночной зарядки позволяет машине работать весь день и дает возможность запускать электротранспорт в отдаленных районах без установки там зарядных станций.

Ранее на юге столицы уже началось тестирование электробуса ЛиАЗ-6274 с аналогичной технологией зарядки. Он работает на маршруте М95 от Коктебельской улицы до Даниловского рынка. Сейчас в городе более 2,6 тыс. электробусов обслуживает 248 маршрутов. К 2035 году почти весь парк «Мосгортранса» будет работать на электрической тяге.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

