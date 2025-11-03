Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий быстрее вселяться в арендное жилье. Об этом вечером в понедельник, 3 ноября 2025 года, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
— Документ направлен на сокращение сроков заселения граждан в построенные государственные арендные квартиры до 30 рабочих дней от даты утверждения акта приемки жилого дома в эксплуатацию, — отмечает названный источник.
До подписания указа данный срок составлял до 200 дней.
Помимо этого, существенно — с одного месяца до 1−5 дней — сокращаются сроки составления техпаспортов на объекты арендного жилья, а также сроки их регистрации.
Указ вступает в силу с 1 января 2026 года. До названной даты местным органам власти поручено принять решения по заселению арендных квартир, находящихся в коммунальной собственности, также в 30-дневный срок.
Ранее мы писали о том, что Дмитрий и Георгий Колдуны, которые принимают участие в шоу «Две звезды. Семейный подряд», совершенно точно не ожидали такой экспрессивной реакции на их выступление со стороны певца Сосо Павлиашвили (вот тут о том, чем все закончилось). Писали мы и о том, что в БЖД рассказали о том, как изменятся конечные пункты назначения электричек Молодечненского направления (здесь обо всем этом).