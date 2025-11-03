В Тюмени для бизнесменов проведут тренинг по подготовке к конкурсу грантов

Тренинг по подготовке к конкурсу грантов для молодых и социальных предпринимателей организует центр «Мой бизнес» Тюмени в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в инвестиционном агентстве Тюменской области.