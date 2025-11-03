Ричмонд
В Тюмени для бизнесменов проведут тренинг по подготовке к конкурсу грантов

Им расскажут о подготовке документов, разработке проекта и критериях оценки.

Тренинг по подготовке к конкурсу грантов для молодых и социальных предпринимателей организует центр «Мой бизнес» Тюмени в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в инвестиционном агентстве Тюменской области.

Обучение пройдет с 5 по 7 ноября. Участникам расскажут о подготовке документов для гранта, разработке проекта, критериях оценки, финансовых расчетах, подготовке презентации и ее защите. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Спикером выступит тренер школы социального предпринимательства, заместитель председателя комитета по образованию и социальному предпринимательству при региональном отделении «Опора России» Ксения Афанасьева.

Напомним, консультации по мерам государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых можно получить в центре «Мой бизнес» Тюменской области по телефону +7 (3452) 49−99−44, доб. 105.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.