Нижегородский школьник впервые стал чемпионом «Абилимпикса»

Как сообщил в своём tg-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, впервые в истории региона школьник из столицы Приволжья стал победителем национального чемпионата профмастерства для людей с особенностями здоровья «Абилимпикс». Николай Кунц из школы № 95 завоевал первое место в компетенции «Оператор БпЛА».

Источник: tg-канал Глеба Никитина

Известно, что юный инженер дополнительно обучается в специализированном классе Гимназии № 2. Сейчас подобные классы действуют в 17 школах региона и на базе Борского губернского колледжа.

Всего в региональном этапе чемпионата «Абилимпикс» приняли участие 400 нижегородских школьников, студентов и специалистов. Показатель для Нижегородской области стал рекордным.

«Поздравляю нашего победителя и других финалистов, вы собственным примером доказываете, что решимость и любовь к своему делу помогают осуществить самые смелые мечты», — подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что три нижегородца вышли в финал Национального чемпионата профмастерства для людей с особенностями здоровья «Абилимпикс».

Нижегородскую область представляли Георгий Бухарин (веб-дизайн), студент Нижегородского губернского колледжа, Максим Кошечкин (поварское дело), студент Института пищевых технологий и дизайна, и Николай Кунц (оператор БПЛА), ученик школы-интерната № 95 Нижнего Новгорода.

