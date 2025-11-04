Нижегородский школьник впервые стал чемпионом «Абилимпикса»

Известно, что юный инженер дополнительно обучается в специализированном классе Гимназии № 2. Сейчас подобные классы действуют в 17 школах региона и на базе Борского губернского колледжа.
Всего в региональном этапе чемпионата «Абилимпикс» приняли участие 400 нижегородских школьников, студентов и специалистов. Показатель для Нижегородской области стал рекордным.
«Поздравляю нашего победителя и других финалистов, вы собственным примером доказываете, что решимость и любовь к своему делу помогают осуществить самые смелые мечты», — подчеркнул чиновник.
Ранее сообщалось, что три нижегородца вышли в финал Национального чемпионата профмастерства для людей с особенностями здоровья «Абилимпикс».
Нижегородскую область представляли Георгий Бухарин (веб-дизайн), студент Нижегородского губернского колледжа, Максим Кошечкин (поварское дело), студент Института пищевых технологий и дизайна, и Николай Кунц (оператор БПЛА), ученик школы-интерната № 95 Нижнего Новгорода.