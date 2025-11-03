БЖД сохранит действующие тарифы на перевозки грузов в 2026 году в международном сообщении

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога сохранит действующие тарифы на перевозки грузов в 2026 году в международном сообщении. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
В Баку состоялась XXXIV тарифная конференция железнодорожных администраций — участниц Тарифного соглашения стран СНГ. Наряду с другими железнодорожными администрациями в конференции участвовала делегация Белорусской железной дороги.
На конференции принята Тарифная политика железных дорог государств — участников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении в 2026 году.
В Тарифную политику включены тарифные условия на перевозку грузов по территории Беларуси, а также сопутствующие работы, услуги. В целях привлечения дополнительных грузопотоков БЖД сохранены тарифы на уровне, действовавшем в 2025 году.
В 2026 году функции Управления делами Тарифной политики будет выполнять в соответствии с решением конференции железнодорожная администрация Республики Казахстан. -0-