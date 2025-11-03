Красноярский край получит новую технику для экологического надзора

Инспекторы экологического надзора Красноярского края получат шесть внедорожников и семь квадрокоптеров в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Новая техника позволит эффективнее патрулировать труднодоступные территории, сообщили в региональном министерстве экологии и рационального природопользования.
Технику распределят в подразделения министерства в Канске, Лесосибирске, Ачинске и Минусинске. Также для оперативной работы закупят шесть полевых лабораторий для анализа воды.
«Часто инспекторам приходится работать там, где нет дорог — в тайге или болотистой местности. Новая спецтехника позволит службе экологического надзора оперативнее выявлять нарушения. Полевые лаборатории помогут инспекторам не просто фиксировать факты загрязнения водных объектов, но и на месте брать пробы и проводить экспресс-тесты, не теряя время на ожидание данных лабораторных исследований», — отметил министр экологии края Владимир Часовитин.
Инспекторы минэкологии края регулярно участвуют в совместных проверках с прокуратурой, МВД и ФСБ. Основное внимание уделяется соблюдению действующих запретов на использование определенных видов топлива. С октября по декабрь шесть оперативных групп проверят более 260 предприятий в Красноярске, Ачинске, Минусинске и Лесосибирске. Применение беспилотных авиационных систем позволит фиксировать нарушения с воздуха.
Параллельно с этим система экологического надзора усиливается за счет расширения сети мониторинга воздуха, включая создание новых и модернизацию действующих постов наблюдения.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.