Красноярский край получит новую технику для экологического надзора

«Часто инспекторам приходится работать там, где нет дорог — в тайге или болотистой местности. Новая спецтехника позволит службе экологического надзора оперативнее выявлять нарушения. Полевые лаборатории помогут инспекторам не просто фиксировать факты загрязнения водных объектов, но и на месте брать пробы и проводить экспресс-тесты, не теряя время на ожидание данных лабораторных исследований», — отметил министр экологии края Владимир Часовитин.