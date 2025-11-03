Массовые отключения света ждут Ростов после праздничных выходных

5 ноября, с 9:00 до 17:00, света не будет на улицах Думенко, Лелюшенко, в переулке Днепровском, по улицам Каскадная, Окружная, Закруткина, Советская, Мясникова, а также на линиях с 1-й по 9-ю. Еще отключения затронут переулки Археологический, Свирский, Ладожский, Тверской, Клязьминский и улицы Белорусская, Украинская, 2-Пятилетка, Шеболдаева.