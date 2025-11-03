Массовые отключения света ждут Ростов после праздничных выходных

Массовые отключения электроэнергии ждут жителей Ростова-на-Дону после праздничных выходных. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго».
Отключения связаны с техническим обслуживанием оборудования. Электричество будут отключать днем, а на ночь включать обратно. Работы пройдут с 5 по 7, а также 10 ноября.
5 ноября, с 9:00 до 17:00, света не будет на улицах Думенко, Лелюшенко, в переулке Днепровском, по улицам Каскадная, Окружная, Закруткина, Советская, Мясникова, а также на линиях с 1-й по 9-ю. Еще отключения затронут переулки Археологический, Свирский, Ладожский, Тверской, Клязьминский и улицы Белорусская, Украинская, 2-Пятилетка, Шеболдаева.
6 ноября, с 9:00 до 17:00, работы пройдут на улицах 3-я Кольцевая, 4-я Кольцевая, 5-я Кольцевая, Мадояна, Степана Разина, Зорге, проспекте Стачки, Вятской, а также на линиях с 18-й по 40-ю и улицах Черевичкина, Ереванская.
7 ноября с 9:00 до 17:00 отключения затронут улицы Степана Разина, Мадояна, 3-я Кольцевая, 2-Пятилетка, Шеболдаева, 16-я линия, Налбандяна, Ченцова, 18-я линия. С 9:00 до 16:00 света не будет в переулке Санинструкторский и на улицах Совхозная, Селиверстова, Федорова, Фоменко.
10 ноября работы пройдут в два этапа. С 9:00 до 12:00 отключения затронут переулок Араратский и улицы Белостокская, Еременко, Объединения. С 13:00 до 16:00 работы продолжатся на этих же улицах и добавятся переулок Араратский и улица Содружества.
Жителям рекомендуют заранее подготовиться к временным неудобствам.
