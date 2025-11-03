Первая очная смена Школы олимпиадного движения объединила около 70 учащихся Беларуси

Очно-заочная круглогодичная школа олимпиадного движения по учебным предметам «Астрономия», «Биология», «География», «Информатика», «Математика», «Физика», «Химия» начала функционировать с 2024/2025 учебного года. Основной ее целью стало улучшение методов выявления и привлечения учащихся к участию в олимпиадах. Школа олимпиадного движения открыта для всех учащихся, кто хочет попробовать свои силы в олимпиадном движении, а также приобрести опыт в решении нестандартных задач. Проект открыт не только для учащихся, но и для педагогов. Более 20 педагогов приглашены на первую очную смену, каждый из них будет иметь возможность приобрести опыт в освоении форм и методов работы с интеллектуально одаренными учащимися. Всего в первой в дистанционной смене движения в этом году приняли участие более 5,6 тыс. учащихся и почти 600 педагогов.