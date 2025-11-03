Первая очная смена Школы олимпиадного движения объединила около 70 учащихся Беларуси

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном детском технопарке прошло открытие первой очной учебной смены Школы олимпиадного движения, которая объединила около 70 учащихся учреждений общего среднего образования страны, набравших наибольшее количество баллов по итогам дистанционной смены, передает корреспондент БЕЛТА.
Продлится очная смена по 16 ноября. Учебные занятия проведут на базе лабораторий детского технопарка и БГУ опытные преподаватели Белгосуниверситета.
«Очная смена Школы олимпиадного движения — это хорошая возможность пройти обучение у лучших преподавателей страны и при поддержке Академии образования, — отметил директор Национального детского технопарка Сергей Сачко. — Уверен, будет интересно как в плане обучения, так и в плане внеучебной программы. Первая очная смена станет хорошим начинанием. Таких смен в течение учебного года мы планируем провести четыре». Руководитель детского технопарка пожелал участникам смены провести время с пользой и приобрести новые знакомства.
Очно-заочная круглогодичная школа олимпиадного движения по учебным предметам «Астрономия», «Биология», «География», «Информатика», «Математика», «Физика», «Химия» начала функционировать с 2024/2025 учебного года. Основной ее целью стало улучшение методов выявления и привлечения учащихся к участию в олимпиадах. Школа олимпиадного движения открыта для всех учащихся, кто хочет попробовать свои силы в олимпиадном движении, а также приобрести опыт в решении нестандартных задач. Проект открыт не только для учащихся, но и для педагогов. Более 20 педагогов приглашены на первую очную смену, каждый из них будет иметь возможность приобрести опыт в освоении форм и методов работы с интеллектуально одаренными учащимися. Всего в первой в дистанционной смене движения в этом году приняли участие более 5,6 тыс. учащихся и почти 600 педагогов.
В 2025 году белорусскими учащимися на международных олимпиадах завоевано 66 медалей, в том числе восемь золотых, 29 серебряных и 29 бронзовых. Впервые в истории суверенной Беларуси учащиеся не просто завоевали золото на международной олимпиаде по географии, а стали абсолютными победителями XXI Международной географической олимпиады. -0-