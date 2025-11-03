В селе Большой Кукмор в Татарстане обновили дорогу

Дорогу, соединяющую село Большой Кукмор и центральную районную больницу, обновили в Республике Татарстан в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в исполнительном комитете города Кукмор.
Специалисты уложили два слоя асфальтобетона, обновили тротуар и установили бордюры. На участке от районной больницы до кирпичного завода обустроили велодорожку рядом с тротуаром. Теперь велосипедисты смогут ездить по асфальту, а пешеходы — ходить по брусчатке.
Сейчас строители заняты окончательным приведением дорожного полотна в порядок: устраняют неровности и устанавливают на место некоторые бордюры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.