Ричмонд
+15°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Большой Кукмор в Татарстане обновили дорогу

Специалисты уложили два слоя асфальтобетона, привели в порядок тротуар и установили бордюры.

Дорогу, соединяющую село Большой Кукмор и центральную районную больницу, обновили в Республике Татарстан в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в исполнительном комитете города Кукмор.

Специалисты уложили два слоя асфальтобетона, обновили тротуар и установили бордюры. На участке от районной больницы до кирпичного завода обустроили велодорожку рядом с тротуаром. Теперь велосипедисты смогут ездить по асфальту, а пешеходы — ходить по брусчатке.

Сейчас строители заняты окончательным приведением дорожного полотна в порядок: устраняют неровности и устанавливают на место некоторые бордюры.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.