Продал несуществующие стройматериалы на Br11 тыс. Солигорчанин задержан за мошенничество

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Солигорска задержан за продажу несуществующих стройматериалов. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
30-летний житель Солигорска нашел для себя незаконный способ решения финансовых проблем: имея опыт работы в сфере торговли и строительства, он стал по объявлению в интернете продавать материалы, которых у него не было.
Как рассказали в отделе уголовного розыска Солигорского РОВД, жителю Минска он ухитрился продать материалы для обшивки фасада дома на Br11 тыс., а привез только крепеж на незначительную сумму. Когда покупатель потерял надежду получить оплаченный товар, он обратился в милицию. Оперативники установили, что поставлять стройматериалы фигурант и не собирался.
В отношении солигорчанина возбуждено уголовное дело за мошенничество. В настоящее время он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Отвечать перед законом мужчине предстоит как минимум по ч.3 ст. 209 УК. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет. -0-