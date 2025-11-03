Продал несуществующие стройматериалы на Br11 тыс. Солигорчанин задержан за мошенничество

Как рассказали в отделе уголовного розыска Солигорского РОВД, жителю Минска он ухитрился продать материалы для обшивки фасада дома на Br11 тыс., а привез только крепеж на незначительную сумму. Когда покупатель потерял надежду получить оплаченный товар, он обратился в милицию. Оперативники установили, что поставлять стройматериалы фигурант и не собирался.