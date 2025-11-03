В 11 центрах «Московского долголетия» открыли курс по работе с соцсетями

«Идея появилась после совместного исследования “Московского долголетия” и социальной сети “Одноклассники”, результаты которого показали, что старшее поколение горожан — активная часть цифрового сообщества. 91% опрошенных жителей столицы старшего возраста пользуются интернетом для записи к врачу, совершения финансовых операций, поиска информации и общения. 69% также ежедневно заходят в социальные сети и почти 30% из них хотели бы научиться делиться личным контентом и пройти для этого специальные курсы. Для них мы решили организовать программу “Школа социальных сетей”, где москвичей старшего поколения познакомят с азами работы нескольких платформ — от процесса регистрации до публикации собственного контента», — отметил заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.