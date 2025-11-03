В 11 центрах «Московского долголетия» открыли курс по работе с соцсетями

Курс по обучению работе с социальными сетями запустили в 11 центрах проекта «Московское долголетие», отвечающего задачам нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
«Идея появилась после совместного исследования “Московского долголетия” и социальной сети “Одноклассники”, результаты которого показали, что старшее поколение горожан — активная часть цифрового сообщества. 91% опрошенных жителей столицы старшего возраста пользуются интернетом для записи к врачу, совершения финансовых операций, поиска информации и общения. 69% также ежедневно заходят в социальные сети и почти 30% из них хотели бы научиться делиться личным контентом и пройти для этого специальные курсы. Для них мы решили организовать программу “Школа социальных сетей”, где москвичей старшего поколения познакомят с азами работы нескольких платформ — от процесса регистрации до публикации собственного контента», — отметил заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.
Курс подойдет как тем, кто пока не зарегистрирован в социальных сетях, так и тем, у кого уже есть личные страницы, но нет уверенных навыков для их использования. На обучении эксперты познакомят участников с азами работы на трех платформах — «Одноклассники», «Дзен» и «ВКонтакте». Слушатели курса научатся заполнять свой профиль, управлять лентой новостей, использовать реакции, добавлять друзей, писать сообщения и создавать групповые чаты.
Опытные наставники расскажут о безопасном общении в Сети, а также об использовании соцсетей для самовыражения. Каждый слушатель получит специальную рабочую тетрадь для пометок, в которой уже отражены темы занятий. После окончания она будет шпаргалкой для участников в их самостоятельном освоении социальных сетей.
Отметим, присоединиться к проекту «Московское долголетие» можно онлайн на портале mos.ru, а также лично в любом центре проекта или в офисе «Мои документы».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.