ФК «Уфа» разгромил «Енисей» в матче Первой лиги со счетом 3:0

Сегодня, 3 ноября, в Уфе на стадионе «Нефтяник» прошел матч 17-го тура Пари Первенства по футболу среди команд Первой лиги. Башкирский клуб принимал на своем поле красноярский «Енисей». Матч завершился уверенной победой «горожан» со счетом 3:0.
В первом тайме счет открыл «уфимец» Ортес Арагон — легионер распечатал ворота гостей уже на 7-й минуте.
Во втором тайме игроки «Уфы» забили еще два мяча в ворота «Енисея». На 57-й минуте Алан Хабалов увеличил отрыв от гостей и сделал счет 2:0. А уже на 79-й минуте колумбийский нападающий Ортес сделал дубль и установил окончательный счет — 3:0.
Следующий матч «горожане» проведут 10 ноября на выезде, соперниками башкирских футболистов станет ФК «Челябинск». На данный момент «Уфа» расположилась на 11-й строчке турнирной таблицы Пари Первенства по футболу среди команд Первой лиги.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.