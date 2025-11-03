ФК «Уфа» разгромил «Енисей» в матче Первой лиги со счетом 3:0

Во втором тайме игроки «Уфы» забили еще два мяча в ворота «Енисея». На 57-й минуте Алан Хабалов увеличил отрыв от гостей и сделал счет 2:0. А уже на 79-й минуте колумбийский нападающий Ортес сделал дубль и установил окончательный счет — 3:0.