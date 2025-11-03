В городе Оса Пермского края благоустроили набережную

Благоустройство набережной завершили в городе Оса Пермского края в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
На территории обновили пешеходные дорожки, оборудовали удобный лестничный спуск к реке, установили современное освещение и провели комплексное озеленение. Для активного и комфортного отдыха жителей обустроили детскую и спортивную площадки, а также тихую зону.
Как отметили в администрации округа, особое внимание было уделено созданию уникального арт-объекта «Портал», который станет визитной карточкой обновленной набережной. Так называемое «горизонтальное колесо обозрения» объединяет в себе амфитеатр, сцену, кафе и смотровую площадку. Кроме того, обустроена еще одна смотровая площадка с арт-объектами «Дом» и «Дерево».
Напомним, в регионе при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» также продолжается благоустройство объектов в Березниках, Усолье, Соликамске, Чердыни и Кудымкаре.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.