В городе Оса Пермского края благоустроили набережную

Как отметили в администрации округа, особое внимание было уделено созданию уникального арт-объекта «Портал», который станет визитной карточкой обновленной набережной. Так называемое «горизонтальное колесо обозрения» объединяет в себе амфитеатр, сцену, кафе и смотровую площадку. Кроме того, обустроена еще одна смотровая площадка с арт-объектами «Дом» и «Дерево».