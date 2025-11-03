При землетрясении в Афганистане 27 человек погибли, свыше 850 получили ранения

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане увеличилось до 27 человек. Также более 850 получили ранения. Об этом сообщает портал Tolo news со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Сильное землетрясение прошлой ночью на севере страны уже унесло по меньшей мере 27 жизней, и более 850 человек получили ранения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что число пострадавших уже приближается к 900. ВОЗ также направила в регионы, пострадавшие от землетрясения, команды хирургов-травматологов и реаниматологов. В Афганистане также продолжаются операции по извлечению людей из-под завалов. Число жертв природной катастрофы, вероятно, может увеличиться.
Ранее KP.RU сообщал, что землетрясение в Афганистане произошло в минувшее воскресенье, 2 ноября. Изначально сообщалось о семи погибших и 150 пострадавших.