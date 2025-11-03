При землетрясении в Афганистане 27 человек погибли, свыше 850 получили ранения

Отмечается, что число пострадавших уже приближается к 900. ВОЗ также направила в регионы, пострадавшие от землетрясения, команды хирургов-травматологов и реаниматологов. В Афганистане также продолжаются операции по извлечению людей из-под завалов. Число жертв природной катастрофы, вероятно, может увеличиться.