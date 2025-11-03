Ричмонд
Самолёты НАТО проведут учения в небе над Эстонией с 3 по 9 ноября

В ходе учений страны альянса будут отрабатывать и сверхзвуковые полеты.

Источник: Аргументы и факты

С 3 по 9 ноября истребители стран НАТО выполнят серию тренировочных полётов в эстонском воздушном пространстве. Об этом пишет издание Postimees.

Часть учений пройдёт на малых высотах, но не ниже 152 метров. Также в ходе манёвров запланированы сверхзвуковые полёты.

Все полёты согласованы со службой управления гражданской авиацией Эстонии и осуществляются на специально отведённых высотах для обеспечения безопасности воздушного пространства, пишет издание.

Ранее стало известно, что многонациональная бригада Североатлантического альянса со 2 по 10 ноября проведёт военные учения «Решительный воин» в Латвии.

Кроме того, Соединённые Штаты готовятся к первому после указа президента Дональда Трампа испытанию МБР Minuteman III, которая способна нести ядерный заряд.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
