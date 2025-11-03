Самолёты НАТО проведут учения в небе над Эстонией с 3 по 9 ноября

С 3 по 9 ноября истребители стран НАТО выполнят серию тренировочных полётов в эстонском воздушном пространстве. Об этом пишет издание Postimees.
Часть учений пройдёт на малых высотах, но не ниже 152 метров. Также в ходе манёвров запланированы сверхзвуковые полёты.
Все полёты согласованы со службой управления гражданской авиацией Эстонии и осуществляются на специально отведённых высотах для обеспечения безопасности воздушного пространства, пишет издание.
Ранее стало известно, что многонациональная бригада Североатлантического альянса со 2 по 10 ноября проведёт военные учения «Решительный воин» в Латвии.
Кроме того, Соединённые Штаты готовятся к первому после указа президента Дональда Трампа испытанию МБР Minuteman III, которая способна нести ядерный заряд.