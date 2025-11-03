Минприроды после ЧП на «Беларуськалии»: экологический контроль подтвердил отсутствие нарушений на предприятии

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам выезда лаборатории Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды, сбросов сточных вод с площадки 4-го РУ «Беларуськалия» не зафиксировано. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.
«Беларуськалий»: в Солигорске и Любанском районе нет превышения норматива соляной кислоты.
По сведениям лаборатории «Белгидромета», в отобранных пробах атмосферного воздуха превышений нормативов загрязняющих веществ не установлено. Ситуация находится на постоянном контроле природоохранных служб.
31 октября четыре работника «Беларуськалия» пострадали из-за разрыва пустой емкости из-под соляной кислоты. По информации Республиканского центра организации медицинского реагирования, они находятся в Солигорской ЦРБ с химическими ожогами, комбинированными травмами. Следователями изъята техническая и производственная документация, назначены экспертные исследования, проводятся допросы свидетелей. -0-