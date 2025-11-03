Минприроды после ЧП на «Беларуськалии»: экологический контроль подтвердил отсутствие нарушений на предприятии

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам выезда лаборатории Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды, сбросов сточных вод с площадки 4-го РУ «Беларуськалия» не зафиксировано. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.