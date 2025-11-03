Новый аппарат поступил в больницу поселка Ровное в Саратовской области

Эта передовая техника предназначена для проведения точных и безопасных исследований, таких как диагностика заболеваний легких и других органов грудной клетки. Оборудование обеспечивает высокое качество изображений при минимальной дозе облучения, делая процедуры максимально комфортными для пациентов. Уже в ближайшее время начнутся работы по монтажу и настройке нового аппарата под руководством опытных специалистов. После ввода в эксплуатацию оборудование позволит значительно повысить уровень диагностики и лечения.