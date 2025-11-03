Новый аппарат поступил в больницу поселка Ровное в Саратовской области

Современный рентген-аппарат поступил в районную больницу в поселке Ровное в Саратовской области. Его установят в учреждении при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Эта передовая техника предназначена для проведения точных и безопасных исследований, таких как диагностика заболеваний легких и других органов грудной клетки. Оборудование обеспечивает высокое качество изображений при минимальной дозе облучения, делая процедуры максимально комфортными для пациентов. Уже в ближайшее время начнутся работы по монтажу и настройке нового аппарата под руководством опытных специалистов. После ввода в эксплуатацию оборудование позволит значительно повысить уровень диагностики и лечения.
«Благодаря цифровым технологиям, врачи получают возможность быстро и точно ставить диагнозы, в том числе с применением искусственного интеллекта, что, в свою очередь, способствует своевременному началу лечения и улучшению исходов у пациентов. Аппарат дает высокое качество получаемого изображения, обеспечит удобное проведение любых исследований. Безусловно, это значительно расширит возможности наших врачей в своевременной диагностике», — рассказала главный врач больницы Светлана Светова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.