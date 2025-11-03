В Санкт-Петербурге состоялся слет педагогов дополнительного образования

Открытый городской слет педагогов дополнительного образования состоялся 29−30 октября в Санкт-Петербурге в 11-й раз. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городском комитете по образованию.
Первый день прошел в дистанционном формате и собрал более 1100 участников из разных регионов страны, которые обсудили патриотическое воспитание. Второй день посвятили диалогу представителей управления, науки и практики. В очном формате во Дворце детского (юношеского) творчества «На Ленской» собрались более 170 педагогов, руководителей образовательных организаций и представителей органов управления. Практический опыт педагогов был представлен в трех направлениях: военно-историческая реконструкция, применение активных форм патриотического воспитания и подготовка педагогических кадров. Завершением слета стала серия из 16 мастер-классов, которые представили педагоги дополнительного образования и методисты Санкт-Петербурга.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.