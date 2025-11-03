В Алтайском крае обновили дорогу к селу Нижняя Ненинка

Отрезок не ремонтировали несколько десятилетий. В этом году специалисты уложили новое покрытие и укрепили обочины. Также они нанесли разметку. Теперь дорога в село Нижняя Ненинка выглядит иначе — аккуратная и комфортная для автомобилистов. Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали более 30 участков региональных дорог, являющихся подъездом к населенным пунктам или проходящих вдоль них.