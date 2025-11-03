В Алтайском крае обновили дорогу к селу Нижняя Ненинка

Участок подъездной дороги к селу Нижняя Ненинка Солтонского района Алтайского края привели в нормативное состояние в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Протяженность отрезка составляет 2,5 км. По дороге проходит школьный маршрут.
Отрезок не ремонтировали несколько десятилетий. В этом году специалисты уложили новое покрытие и укрепили обочины. Также они нанесли разметку. Теперь дорога в село Нижняя Ненинка выглядит иначе — аккуратная и комфортная для автомобилистов. Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали более 30 участков региональных дорог, являющихся подъездом к населенным пунктам или проходящих вдоль них.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.