В Новосибирске открыли парк имени Юрия Бугакова

Первую очередь благоустройства парка имени Ю. Ф. Бугакова завершили в Новосибирске в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Проект разделен на два этапа. В этом году специалисты проложили инженерные сети, построили лестницы и пешеходные дорожки, смонтировали дождевую канализацию и освещение, а также начали благоустройство игровых и спортивных зон. В следующем году на территории обустроят новые зоны отдыха и проведут озеленение.
Отметим, парк назван в честь почетного гражданина Новосибирской области, депутата Законодательного собрания региона Юрия Бугакова.
«Еще один важный залог успеха: над нами было имя Юрия Федоровича Бугакова. И ответственность перед ним помогла преодолеть многие сложности, с которыми сталкивался проект по созданию этого парка. Я считаю, что вместе мы очень достойное дело сделали: подарили горожанам новое место для прогулок и отдыха, а самое главное — увековечили память великого человека. Теперь для будущих руководителей и политиков здесь, рядом с областным парламентом, всегда будет ориентир, на который можно смотреть, планируя свою жизнь и свою деятельность», — заявил губернатор области Андрей Травников.
Отметим, в Новосибирске при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» также продолжается благоустройство парка «Чемской берег», сквера по улице Демакова и территории у памятника М. И. Глинке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.