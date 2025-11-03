На Кубани улучшили участок трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная

Участок автомобильной дороги город Усть-Лабинск — город Лабинск — станица Упорная с 78-го по 88-й км отремонтировали в Курганинском районе Краснодарского края. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Специалисты устранили просадки и колеи, уложили выравнивающий и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также укрепили обочины, выполнили планировку откосов. На участке установили новые дорожные знаки и сигнальные столбики, автопавильоны, отремонтировали тротуары и посадочные площадки. Еще строители нанесли разметку, что значительно повысит безопасность и комфорт как для автомобилистов, так и для пешеходов.
Напомним, что также по нацпроекту в Курганинском районе завершаются работы на участке этой автомобильной дороги с 103-го по 108-й км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.