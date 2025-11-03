На Кубани улучшили участок трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная

Специалисты устранили просадки и колеи, уложили выравнивающий и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также укрепили обочины, выполнили планировку откосов. На участке установили новые дорожные знаки и сигнальные столбики, автопавильоны, отремонтировали тротуары и посадочные площадки. Еще строители нанесли разметку, что значительно повысит безопасность и комфорт как для автомобилистов, так и для пешеходов.