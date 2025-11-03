Бетонные блоки установят на границе Украины для борьбы с бегством населения

Рядом с пунктами пропуска в Закарпатской области на Украине планируется установка бетонных блоков для предотвращения попыток прорыва автомобилей через государственную границу. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
По его словам, в последнее время зафиксировано много случаев, когда граждане пытались прорваться через границу как на контрольно-пропускных пунктах, так и на подходах к ним, иногда повреждая ограждения.
Также усилятся меры безопасности на дорогах, ведущих к пунктам пропуска. Отмечается, что пограничная служба совместно со Службой инфраструктурного развития и восстановления Закарпатской областной военной администрации предпримет дополнительные меры.
Ранее сообщалось, что украинские пограничники злоупотребляют своим служебным положением и выезжают в Европу, чтобы избежать участия в боевых действиях.