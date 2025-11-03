Кто поедет на фрик-конкурс в Вену: Молдова после годичного перерыва примет участие в конкурсе «Евровидение-2026» — будет весело

К слову, ранее, в Молдова решила не участвовать в конкурсе 2026 года. Потому что после долгих внутренних прослушиваний и просеивания всех местных талантов, в TRM с грустью признали: посылать, увы, некого. И не захотели рисковать, чтобы избежать неизбежного международного конфуза.