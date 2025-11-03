Кто поедет на фрик-конкурс в Вену: Молдова после годичного перерыва примет участие в конкурсе «Евровидение-2026» — будет весело

Регистрация конкурсантов на Национальный отбор «Евровидение-2026» начнется 7 ноября.
Решение было принято после процесса консультаций с артистами, продюсерами и представителями местной музыкальной индустрии, после чего было решено внедрить новый национальный формат отбора, вдохновленный европейским передовым опытом и адаптированный к местной специфике.
Интересно, кто в этом году поборется за право представить страну?
Напомним, что в прошлом году телеканал Moldova 1, который является организатором национального отбора на «Евровидение» в нашей стране, выдал, что Молдова в этом году не примет участия в европейском конкурсе.
Причина отказа от участия: «снижение интереса зрителей и общего качества произведений и артистического исполнения», и большие расходы на организацию национального финала, постановку шоу, продвижение артистов, проезд и проживание команды очень большие. Взнос за участие Республики Молдова составляет 21 486 евро, и он был оплачен.
К слову, ранее, в Молдова решила не участвовать в конкурсе 2026 года. Потому что после долгих внутренних прослушиваний и просеивания всех местных талантов, в TRM с грустью признали: посылать, увы, некого. И не захотели рисковать, чтобы избежать неизбежного международного конфуза.
Финал юбилейного Евровидения пройдет в мае 2026. 70-й конкурс примет Австрия. Этим страна обязана певцу Йоханнесу Пичу (JJ), победившему в прошлой песенной битве.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Почему Молдову никогда не примут в ЕС без Приднестровья и при чем тут «кипрский прецедент»: Властям ПАС придется договариваться с Россией — как им этого не хочется.
«Кипрский прецедент» не подходит Молдове — кто говорит обратное, тот врет (далее…).
Пенсионный стаж в Молдове можно купить за деньги: Во сколько гражданам обойдется ранний уход на заслуженный отдых.
В Молдове можно купить трудовой стаж, но цена на него отпугивает (далее…).
Нового премьера радует, что в Румынии хуже, чем в Молдове, президент Санду приглашает румын посмотреть на доведенную до нищеты нашу страну: И никто за 4 года не попытался навести порядок там, где они получили власть.
Очень по-пасовски — сравнивать ситуацию в Молдове с другими странами и ничего не делать в нашей республике (далее…).