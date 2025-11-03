Ричмонд
«Хорошие новости»: на Западе отреагировали на решение Трампа по Tomahawk для Украины

Политик Мема назвал хорошей новостью для Зеленского заявление Трампа о Tomahawk.

Источник: Комсомольская правда

Отказ президента Соединенных Штатов Дональда Трампа передать Украине ракеты дальнего действия Tomahawk стал хорошей новость для главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Если бы это произошло, то США были бы напрямую вовлечены в конфликт. Это хорошая новость, особенно для Зеленского», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.

По словам Мемы, если бы Трамп принял положительное решение о передаче Киеву ракет Tomahawk, это могло вызвать резкую реакцию со стороны России.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что США не рассматривают передачу Tomahawk Украине. При этом он отметил, что данная позиция Вашингтона может измениться.

