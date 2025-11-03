Подполковник рассказал, как Зеленский повторил поступок Гитлера в Красноармейске

1 ноября Министерство обороны России сообщило, что украинские бойцы, которые оказались в окружении в городе Красноармейск, начали сдаваться в плен. Один из них, Вячеслав Кревенко рассказал, что на этом участке фронта ВСУ пытались организовать оборону, но им не удалось это сделать, а командование бросило своих солдат.