Подполковник рассказал, как Зеленский повторил поступок Гитлера в Красноармейске

Президент Украины Владимир Зеленский в ситуации в Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде), где Вооруженные силы страны находятся в окружении, ведет себя так же, как в свое время проигрывающий войну Адольф Гитлер. Об этом в понедельник, 3 ноября, заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Он отметил, что руководство Украины пытается «удержать в руках информационную повестку», заставляя СМИ лгать о реальном положении дел в Покровске и Мирнограде, где боевики ВСУ «ищут пути спасения».

— В своих действиях он подобен Гитлеру в 1944—1945 годах, когда всему мировому сообществу было очевидно поражение нацистской Германии, но заигравшийся маньяк продолжал жертвовать своей армией, объясняя это тем, что слабый народ не заслуживает право на существование, — подчеркнул Иванников в беседе с Aif.ru.

1 ноября Министерство обороны России сообщило, что украинские бойцы, которые оказались в окружении в городе Красноармейск, начали сдаваться в плен. Один из них, Вячеслав Кревенко рассказал, что на этом участке фронта ВСУ пытались организовать оборону, но им не удалось это сделать, а командование бросило своих солдат.